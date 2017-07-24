Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле, унесший 24 жизни

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали по меньшей мере 24 человек, передает агентство Пажвак.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Flash: 24 killed and 42 wounded in today Kabul suicide attack. @moiafghanistan spokesman pic.twitter.com/GbXF1TKO7b— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 24 июля 2017 г.