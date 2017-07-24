На газозаправочной станции в Армении прогремел взрыв

ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Один человек пострадал в результате взрыва в понедельник утром на автомобильной газозаправочной станции рядом с городом Арташат Араратской области (в 30 километрах от Еревана), сообщили в пресс-службе МЧС страны.

На место происшествия выехал один боевой расчет.

"Выяснилось, что во время заправки взорвался газовый баллон автомобиля ВАЗ-2106, пострадал работник станции, его госпитализировали в Арташатский медцентр", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное. Обстоятельства инцидента выясняются.