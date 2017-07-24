Охранник посольства Израиля убил напавшего на него с отверткой иорданца

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Охранник израильского посольства в Иордании, на которого накануне с отверткой напал местный житель, получил легкое ранение и ответным огнем убил нападавшего, передает в понедельник Второй израильский телеканал.

Из опасений за безопасность дипломатов израильская военная цензура несколько часов запрещала СМИ распространять информацию о происшествии.

По не установленной пока причине у израильтянина возникла ссора с рабочими, которые меняли мебель в арендованной им квартире в Аммане.

"Один из рабочих зашел охраннику за спину и начал бить его отверткой. Тот отпрыгнул, дотянулся до оружия и открыл ответный огонь", — говорится в сообщении.

Нападавший был убит, от полученных ранений скончался еще один иорданец — хозяин квартиры.

"После инцидента охранник прибыл в посольство в Аммане, зная, что, по Венской конвенции, он обладает дипломатическим иммунитетом от задержания и допроса", — передает телеканал.

По его данным, все сотрудники собрались в посольстве в ожидании возвращения на родину. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что эвакуация уже состоялась. Газета "Гаарец" пишет, что иорданские власти отказали в выезде охраннику.

В качестве возможной причины конфликта Второй телеканал называет бытовую — разногласия из-за денег. Происшествие произошло на фоне растущего недовольство в арабо-мусульманском мире новыми мерами безопасности, которые неделю назад ввел Израиль на иерусалимской Храмовой горе — третьей по значимости святыне ислама.