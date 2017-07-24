Число жертв теракта в Кабуле выросло до 24 человек

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что жертвами взрыва в Кабуле стали 24 человека, еще 42 получили ранения, все пострадавшие — мирные жители, передает телеканал 1TV.
Ранее СМИ сообщали о 20 погибших и 22 раненых.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
Корреспондент телеканала сообщал, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.
Update: 20 killed and 22 others wounded in a suicide attack in PD3 Kabul city today morning.#Afghanistan pic.twitter.com/9i5YBr5tlb— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 24 июля 2017 г.