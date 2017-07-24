ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Проведение второго пивного фестиваля "Тэдонган" в столице КНДР Пхеньяне было отменено по неизвестным причинам, сообщило базирующееся в Китае туристическое агентство Koryo Tours, которое организует туры в Северную Корею.

"Нас сегодня оповестили, что пивной фестиваль "Тэдонган" в Пхеньяне был отменен. Второй пивной фестиваль был запланирован на август и должен быть стать одним из главных событий года, учитывая прошлогодний успех", — говорится на сайте турагентства.

Туристическое агентство отмечает, что "причина отмены неизвестна, и мы не ожидаем, что поступит какая-либо подробная информация по этому вопросу".

По заявлению агентства, фестиваль мог предоставить возможность иностранным туристам не только попробовать северокорейское пиво, но и пообщаться с жителями страны, которые также приняли бы участие в мероприятии.