В японской префектуре Акита рекордные ливни затопили почти 500 домов

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Рекордные ливни привели к затоплению почти полутысячи домов в японской префектуре Акита, согласно опубликованным в понедельник данным оценки ущерба от наводнений.

Как сообщило агентство Киодо, 485 домов затоплены в 17 муниципалитетах Акиты. Наводнения и дожди привели к перебоям в работе железнодорожного транспорта.

Телеканал NHK продемонстрировал в эфире кадры затопленных дорог, полей и тепличных хозяйств, обвалы укреплений железных дорог в этой префектуре.

В начале июля наводнения и оползни в префектурах Фукуока и Оита привели к гибели 32 человек, еще десять считаются пропавшими без вести. Количество выпавших там только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля, реки оказались переполненными и превратились в бурлящие потоки, сметающие все на своем пути.