США рекомендовали своим гражданам в Венесуэле запасаться едой и водой

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, запасаться в ближайшие дни водой и едой.

На этой неделе венесуэльская оппозиция намерена провести акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание. Так, в среду и четверг оппозиция организует двухдневную забастовку. Посольство США рекомендует американцам избегать зон проведения манифестаций и следить за ситуацией по СМИ.

"Мы советуем принять соответствующие подготовительные меры, включая обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа", — говорится в заявлении диппредставительства.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, составляет 100 человек.