Во Флориде умер старейший в мире ламантин

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Старейший в мире ламантин скончался в США в родном океанариуме через день после того, как ему исполнилось 69 лет, сообщил Музей Южной Флориды.
Ламантина нашли в подводном помещении, которое используется только для доступа к техническим системам океанариума и вход в которое обычно заперт, но теперь почему-то оказался открыт.
Музей добавляет, что проводится полное расследование обстоятельств гибели ламантина.
Снути родился 21 июля 1946 года в океанариуме Майами. Как отмечается в сообщении музея, это стало первым зарегистрированным рождением ламантина под человеческой опекой.