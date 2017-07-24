Израильский танк атаковал пост боевиков в Газе в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Израильский танк атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.

"Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора… В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа", — сказано в сообщении.

Палестинская ракета не причинила ущерба, упав на пустыре. Предыдущий обстрел с тем же результатом произошел в воскресенье рано утром и остался без ответа со стороны израильских войск.

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года.