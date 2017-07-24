Министр обороны Израиля призвал казнить палестинца за убийство

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предлагает казнить палестинца, который в минувшую пятницу зарезал трех граждан еврейского государства.

По приговору суда высшая мера наказания в истории Израиля применялась лишь однажды — к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману, которого повесили в 1962 году.

"В данном случае не нужны дополнительные законодательные инициативы, так как, согласно существующим положениям и юридическим нормам, военный суд Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан — ред.) имеет право вынести смертный приговор. Террористу-убийце – смертная казнь!" — написано от имени Либермана на его странице в Facebook.

Теракт в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу совершил 19-летний житель близлежащей палестинской деревни. Под покровом темноты он проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы. Жертвами нападения стали пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. Его жена, которой почти 70 лет, госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Террориста обезвредил прибежавший на крики сосед — боец одного из армейских спецподразделений. Палестинец был ранен и находится в больнице. Перед нападением он оставил запись в социальной сети, в которой объяснил свой замысел событиями вокруг иерусалимской Храмовой горы. У третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, израильские власти установили металлоискатели, вызвавшие массовые протесты местной арабо-мусульманской общины и кровопролитные стычки с полицией.

Министр обороны высказался за разрушение дома, где жил террорист, и аннулирование пропусков на въезд в Израиль и разрешений на работу для всей общины, к которой он принадлежит. Либерман, шедший на выборы 2015 года под лозунгами восстановления смертной казни за терроризм, посетовал, что соответствующий законопроект, разработанный его партией "Наш дом Израиль", был торпедирован "совместными усилиями коалиции и представителей оппозиции".

Сейчас организаторы терактов даже в самых тяжелых случаях получают по несколько пожизненных сроков и не раз выходили на свободу в обмен на заложников-израильтян.

Казнить террориста призвал и влиятельный министр транспорта и разведки Исраэль Кац, также напомнивший об особых полномочиях военных судов, которые действуют на Западном берегу. "Необходимо применить смертную казнь по отношению к этому извергу, убившему трех человек. Если бы не выстреливший в террориста солдат, жертв было бы больше… Это как раз тот случай, когда необходимо применить этот вид наказания", — цитирует министра его пресс-служба.