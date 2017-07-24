В стычках с израильскими силовиками пострадали более 120 палестинцев

ГАЗА, 24 июл — РИА Новости. Свыше 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками, которые продолжились в воскресенье в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, всего за десять дней кризиса пострадали около 900 палестинцев, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца.

Палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама.

"Сегодня 126 человек получили ранения, из них 21 в Иерусалиме" — сказал собеседник агентства.

Столкновения, по его данным, проходили на арабских окраинах Иерусалима, а также под стенами Старого города, где уже неделю проводят уличные молитвы мусульмане, отказываясь подниматься к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра через рамки металлоискателей.

Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.