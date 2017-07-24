В Иране пять человек погибли от отравления метанолом

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере пять человек скончались от отравления метанолом в городе Сирджан провинции Керман на юго-востоке Ирана — страны, где употребление алкоголя запрещено, передает агентство ISNA со ссылкой на службу спасения.

"Девяносто девять человек в Сирджане отравились метанолом, на данный момент пять человек погибли", — сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, отметив, что из 99 пострадавших в больницу доставили 35 человек.

Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.