Адвокат: в США могут увеличить срок заключения Романа Селезнева

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Длительность заключения гражданина России Романа Селезнева, осужденного судом в штате Вашингтон на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, может быть увеличена в случае получения сроков еще в двух штатах — Неваде и Джорджии, заявил адвокат Игорь Литвак в интервью газете "Известия".

"На него заведены дела еще в двух других штатах: Неваде и Джорджии… У судей есть возможность сделать так, чтобы сроки шли параллельно. Однако есть вариант, при котором сроки будут суммироваться. Мы всеми силами добиваемся, чтобы этого не произошло", — сказал он.

Адвокат отметил, что тюрьма, в которой находится его подзащитный, пользуется плохой репутацией. С ней связаны скандалы с оборотом наркотиков внутри заведения и другим криминалом. Первый месяц Селезнева фактически не выпускали из одиночной камеры. " Там не было даже кровати — только матрас. Романа не пускали на прогулки, а необходимые медикаменты ему передавали через окошко в двери. Эта камера была оборудована душем, чтобы он не покидал ее… Из-за таких условий он впал в сильную депрессию", — рассказал Литвак.

Адвокат россиянина добавил, что ситуация с содержанием Селезнева несколько изменилась только в последние месяцы, так как удалось добиться его перевода в ту часть тюрьмы, где условия содержания "получше". "Для этого мы многократно обращались в госдеп США, а также просили содействия у российского посольства. Именно оно оказало существенную помощь, когда Роман находился в изоляторе. Мы это очень ценим", — добавил он.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными в штате Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года и приговорен в апреле к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.