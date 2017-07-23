На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в юго-восточной части Ирана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 17.32 по времени UTC (20.32 мск). Эпицентр располагался в 43 километрах к востоку от города Керман — административного центра одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,6 километра.

Иранское агентство Tasnim сообщило о землетрясении магнитудой 5,4 в 12 километрах от деревни Сирч в той же провинции.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.