В Албании бушуют 18 природных пожаров

БЕЛГРАД, 23 июл — РИА Новости. Экстренные службы Албании борются с 18 крупными природными пожарами, в том числе вблизи столицы Тираны, передает в воскресенье информагентство АТА со ссылкой на Службу гражданской защиты.

"В последние сутки почти все районы страны затронуты природными возгораниями. Свыше 154 пожарных, 30 машин, 54 добровольца, 50 сотрудников сил быстрого реагирования, а также вертолеты борются с огнем", — передает агентство.

Отмечается, что окрестности Тираны, где вблизи сел интенсивно горят хвойные леса, посетил мэр албанской столицы Эрион Велиай, который сообщил после инспекции, что "64 пожарных сумели взять ситуацию под контроль".

Министр внутренних дел Дритан Демирай заявил в минувшую среду, что правительство Албании запросило помощь НАТО для тушения природных пожаров на юге и востоке страны, а Служба гражданской защиты задействовала все имеющиеся собственные пожарные бригады и вертолеты.