Лондон продал Саудовской Аравии оружие на 283 миллиона фунтов, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Великобритании одобрило продажу вооружений Саудовской Аравии на сумму 283 миллиона фунтов, несмотря на ошибочные удары Эр-Рияда в Йемене в октябре 2016 года, при которых погибли 140 мирных жителей, пишет издание Guardian, ссылаясь на данные организации "Кампания против торговли оружием".

После удара британские власти собирались отменить продажу Саудовской Аравии вооружения, однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок оружия в эту страну.

Как пишет издание, в последующие шесть месяцев правительство Великобритании разрешило экспорт вооружения в Саудовскую Аравию на 283 миллиона фунтов, в том числе компонентов для боевых самолетов Саудовской Аравии на 263 миллиона фунтов, а также бомб и ракет стоимостью 4 миллиона фунтов.

Ранее "Кампания против торговли оружием" требовала запретить поставки вооружений Саудовской Аравии, однако высокий суд в начале июля отклонил ее требование, признав законными поставки оружия в Эр-Рияд.

Международная организация Amnesty International и "Кампания против торговли оружием" обвиняют Лондон в продаже Эр-Рияду запрещенных кассетных бомб, которые тот использовал для бомбардировки территории Йемена. Всего, как утверждается в последнем докладе этой организации, Британия продала Саудовской Аравии вооружений на 4 миллиарда евро с момента начала участия арабской коалиции в военной операции в Йемене в марте прошлого года.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.