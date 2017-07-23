В Анкаре задержали более 60 участников акции протеста

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Турецкая полиция задержала в Анкаре 61 протестующего против ареста двух преподавателей, ранее уволенных и объявивших в связи с этим голодовку, сообщает телеканал CNN Turk в воскресенье.

Ранее турецкий суд арестовал преподавателей Нурийе Гюльмен и Семиха Озакчу, объявивших голодовку в знак протеста против своего увольнения в рамках чистки после попытки переворота в июле прошлого года. Согласно решению суда, они действовали по поручению леворадикальной экстремистской группировки "Революционная народно-освободительная партия — фронт", запрещенной в Турции.

Отмечается, что полиция потребовала от участников несанкционированной акции на площади Кызылай в центре турецкой столицы разойтись, а когда они отказались — применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.