Иракские военные уничтожили в Мосуле завод ИГ* по производству боеприпасов

МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии обнаружили и уничтожили на западе Мосула крупный завод террористов по производству мощных взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в контртеррористическом подразделении.
"Специалисты подразделения взорвали завод по производству взрывчатки и мин на дороге к деревне Бадуш на западе Мосула", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы подразделения так же обнаружили в квартале Танек крупный склад и завод, где боевики террористической группировки "Исламское государство"* производили самодельные взрывные устройства.
На фотографиях заводов, полученных агентством, запечатлены составные части для производства мин, взрывных устройств, а так же десятки боеприпасов для минометных установок.
"Около 40 террористов сдались подразделению по борьбе с терроризмом в прошедшие пять дней", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что террористы находились в исторической части Мосула в полном окружении более месяца, что вынудило их постепенно начать сдаваться.
* Террористическая организация, запрещенная в России.