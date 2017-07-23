Иракские военные уничтожили в Мосуле завод ИГ* по производству боеприпасов

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МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии обнаружили и уничтожили на западе Мосула крупный завод террористов по производству мощных взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в контртеррористическом подразделении.

© Контртеррористическая группа армии Ирака Контртеррористическая группа в армии Ирака уничтожила склад, где боевики производили боеприпасы и оружие. 23 июля 2017 © Контртеррористическая группа армии Ирака Контртеррористическая группа в армии Ирака уничтожила склад, где боевики производили боеприпасы и оружие. 23 июля 2017

"Специалисты подразделения взорвали завод по производству взрывчатки и мин на дороге к деревне Бадуш на западе Мосула", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бойцы подразделения так же обнаружили в квартале Танек крупный склад и завод, где боевики террористической группировки "Исламское государство"* производили самодельные взрывные устройства.

На фотографиях заводов, полученных агентством, запечатлены составные части для производства мин, взрывных устройств, а так же десятки боеприпасов для минометных установок.

© Контртеррористическая группа армии Ирака Контртеррористическая группа в армии Ирака уничтожила склад, где боевики производили боеприпасы и оружие. 23 июля 2017 © Контртеррористическая группа армии Ирака Контртеррористическая группа в армии Ирака уничтожила склад, где боевики производили боеприпасы и оружие. 23 июля 2017

"Около 40 террористов сдались подразделению по борьбе с терроризмом в прошедшие пять дней", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что террористы находились в исторической части Мосула в полном окружении более месяца, что вынудило их постепенно начать сдаваться.

* Террористическая организация, запрещенная в России.