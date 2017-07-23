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В мире

Опубликовано видео обстрела корреспондента Sputnik в Мосуле

21:1523.07.2017
(обновлено: 21:55 23.07.2017)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Видео из Мосула, где в воскресенье корреспондент Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел, опубликовано РИА Новости.

Освобождение поселка Имам Гарби на юге Мосула. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
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На видеокадрах видно, как Нуреддин и сопровождающий ее солдат пытаются укрыться от нападавшего. Они находят убежище за сгоревшей машиной.

Затем корреспондент Sputnik связывается по телефону с командованием раненого военнослужащего и просит о помощи. При этом на записи слышно, что Нуреддин напугана, у нее сбито дыхание: перед этим она бежала от обстрела и помогала укрыться раненому солдату, а временами тащила его.

На кадрах также видно, как лежит раненый иракский военнослужащий, а Нуреддин его придерживает. Наконец прибывает помощь, корреспондента Sputnik и пострадавшего солдата вывозят в безопасное место. Бойцы антитеррористического подразделения, прибывшие к ним на помощь, по рации сообщают о засевшем на крыше школы стрелке, очевидно, вызывая подкрепление.

"Он крикнул мне: "я ранен, беги"

Лидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
© AP Photo / Militant video, File
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Инцидент, в результате которого один иракский военнослужащий получил ранения, а журналистка — ссадины и ушибы, произошел, когда Нуреддин в сопровождении военного снимала процесс разминирования в районе аль-Майдан рядом с главной мечетью Мосула Ан-Нури.

"Солдат получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. Я получила только ссадины и ушибы по всему телу, пока бежала в безопасное место внизу школы", — сообщила корреспондентка.

 

Как рассказала Нуреддин РИА Новости, уже на подъезде к району Аль-Майдан стало понятно, что там опасно. "Когда мы приближались на машине к этому району, я видела, как уносят трупы двух иракских военнослужащих, которые там занимались разминированием", — отметила она.

Авиаудары в Мосуле, Ирак. Архивное фото
© AP Photo / Felipe Dana
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Корреспондент Sputnik, осмотревшись, попросила разрешения снять все происходящее с другой точки. "Сопровождавший меня солдат спросил работавших на месте военнослужащих, и они сказали, что снимать можно с крыши близлежащей школы. Мы поднялись туда. Рядом с крышей была какая-то комната с дырой в крыше. Когда я подошла, то увидела мужчину в гражданской одежде. В руках у него была винтовка М-16", — говорит Нуреддин.

По ее словам, она знаками показала солдату, что в этой комнате кто-то есть, тот начал приближаться, а корреспондент побежала прятаться в другое помещение и в этот момент услышала выстрелы.

"Я обернулась и увидела, что солдат лежит на полу, уже без оружия. Рука и нога у него были в крови. Он крикнул мне: "Я ранен, беги!". Но я потащила его, мы спрятались от боевика в какой-то комнате. Солдат думал, что умирает, начал просить прошения у бога", — рассказала Нуреддин.

Затем ей и солдату все-таки удалось спуститься во двор школы и спрятаться за одной из сгоревших машин. Нуреддин начала звонить иракским военным, но в этот момент вновь раздались выстрелы. "Мы со страхом ожидали, что вот-вот увидим боевика. Мы спрятались возле машин, потом забрались в них, надеясь, что он нас не найдет. Потом выстрелы прекратились, приехали бойцы антитеррористического подразделения на бронированном "Хаммере" и забрали нас", — добавила корреспондент Sputnik.

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