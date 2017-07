NYT назвала обвинения Трампа в срыве военной операции США ошибочными

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американская газета New York Times назвала ошибочными обвинения президента США Дональда Трампа в свой адрес в срыве попытки американцев уничтожить главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу-Бакра аль-Багдади.

Ранее сообщалось, что Трамп на своей странице в Twitter обвинил газету в срыве попытки вооруженных сил США ликвидировать аль-Багдади. Трамп не пояснил, к чему относилось это высказывание. Позднее газета предположила, что твит стал реакцией президента на репортаж на телеканале Fox News. В репортаже руководитель командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас сообщил, что вооруженные силы США "очень близко подобрались" к аль-Багдади после ликвидации "министра нефти" ИГ Абу Сайяфа в 2015 году, однако из-за утечки в СМИ уничтожить главаря ИГ не удалось. Как отмечает телеканал, речь идет о материале New York Times, в котором описывается, каким образом США смогли добыть ценные сведения о группировке.

В статье "Как Трамп ошибся, заявив, что New York Times сорвала захват главаря ИГ" газета отмечает, что Томас "не называл New York Times". Также газета пишет, что "пересмотр записей свидетельствует о том, что информация, которая была опубликована в пресс-релизе Пентагона более чем за три недели до статьи New York Times и распространена множеством СМИ, предупредила бы аль-Багдади о том, что США допрашивают члена ИГ, который знал о его недавнем местонахождении". "Кроме того, информация в статье New York Times от 8 июня была получена от представителей правительства США, которые знали, что эти детали будут опубликованы", — также говорится в статье.

В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что аль-Багдади, по его мнению, может быть жив. Ранее иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен при ударе Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье сирийской Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.