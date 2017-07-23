Скарамуччи: Трамп не уверен, что Россия вмешивалась в выборы в США

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью телеканалу CNN заявил, что президент США Дональд Трамп пока не сделал окончательного вывода о том, вмешивалась ли Россия в американские выборы или нет.

"Как насчет президента, он с борта №1 позвонил мне и сказал, знаешь что, может, это были они, а может, и нет", — сказал чиновник в ответ на реплику журналиста, что все в США верят во "вмешательство" России.

Как добавил Скарамуччи, он общался с людьми, которые уверены, что если бы Россия действительно сделала это, то вряд ли удалось бы найти доказательства, "поскольку они очень осторожны".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".