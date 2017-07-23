Армия сопротивления: в Ираке зачищают "спящие ячейки" ИГ*

ИРАКСКО-СИРИЙСКАЯ ГРАНИЦА, 23 июл — РИА Новости. "Затишье перед бурей" — так описал ситуацию на границе с Сирией, а точнее с той ее частью, которая остается под контролем запрещенной организации "Исламское государство"*, иракский ополченец Али, часами вглядывающийся вдаль через прицел ПТРК "Корнет".

Корреспондент арабской редакции агентства Sputnik Сара Нуреддин посетила приграничный район Телль-Сафук, где подготовила этот материал. Считанные часы спустя она попала под обстрел вместе с солдатом иракской армии, получившим серьёзные ранения.

В момент обстрела корреспондент снимала процесс разминирования в жилом районе Аль-Майдан рядом с главной мечетью Ан-Нури. По стечению обстоятельств, выпущенные боевиком пять пуль пришлись в иракского военнослужащего, а не в журналистку.

Граница с террором



Этот иракский район называется Телль-Сафук. По ту сторону границы располагаются десятки сирийских деревень, по которым под палящим солнцем по-прежнему передвигаются вооружённые до зубов боевики ИГ. На домах все также развиваются черные полотнища экстремистов.

Отсюда террористы направляют подкрепление в сторону сирийского Дейр эз-Зора, где их сильно теснят в последнее время и правительственные войска и так называемые "Демократические силы Сирии" — поддерживаемые американцами наиболее боеспособные курдские ополчения.

Бескрайние просторы иракской пустыни все еще небезопасны, несмотря на уничтожение или изгнание значительной части боевиков ИГ. Поэтому сопровождавшие нас в пути раскаты взрывов и отголоски автоматных очередей никого не удивляли.

Спящие ячейки



Одна оплошность водителя, и мы заплутали в опасном районе между населенными пунктами Эль-Баадж и Эль-Кайраван. Считается, что здесь отступающие боевики ИГ оставили так называемые "спящие ячейки". Иракское народное ополчение продолжает зачистку дороги, ведущей к сирийской границе.

Коллеги-журналисты рассказали, что ополченцам буквально на днях удалось уничтожить троих высокопоставленных игиловцев: Абу Имана, руководившего так называемой "исламской полицией" в Телль-Афаре, Абу Абда Заизия, отвечавшего за вербовку смертников, а также Насера Абдаллы Ходера аль-Бадрани, планировавшего деятельность подпольных ячеек ИГ.

Позднее информацию подтвердили сами ополченцы. По их заявлению, бойцам удалось опознать тела террористов, убитых в западном Мосуле 20 июля во время попытки пробраться в тыл ополчения.

По дороге мы еще раз убеждаемся, что ИГ, отступая из Ирака, использовал тактику "выжженной земли". Боевики подожгли все пшеничные поля, рассчитывая таким образом остановить или хотя бы задержать наступление народного ополчения. Более того, они сожгли или разрушили почти каждый дом на своем пути, во многих из которых они сами же и проживали, вытеснив оттуда мирных иракцев.

Армия сопротивления



Под эхо артиллерийских залпов мы приехал в ставку командования "Бригады Эль-Тафуф" из состава народного ополчения для встречи с заместителем коменданта приграничного района Ирака Сейидом Ахмедом Насруллой.

Ополченцы, откликнувшись на призыв духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани, пришли освобождать границу Ирака от террористов, рассказывает собеседник агентства. "В этом районе протяженность границы с Сирией составляет 68 километров, здесь размещено шесть бригад", — рассказывает Насрулла, только что вернувшийся с границы, где произошло очередное нападение игиловцев.

По его словам, в районе ответственности его бригады проживают порядка 300 иракских семей, и все они были под оккупацией террористов. "Народное ополчение оказывает им медицинскую помощь посредством мобильных госпиталей, снабжают их питьевой водой, продовольствие горючим и предоставляет электрогенераторы", — говорит заместитель коменданта.

При необходимости народное ополчение подвозит продовольствие из других городов или доставляет туда местных жителей, так как в это районе совершать покупки просто негде.

Жизнь на границе



На границе ни один день не проходит спокойно, рассказывает Насрулла. Боевики со стороны Сирии постоянно атакуют пограничные заставы ополченцев и умудряются наносить урон в живой силе и технике, несмотря на все защитные сооружения. "Попытки нарушить границу, разрушить охранные сооружения происходят ежедневно, игиловцы пытаются эвакуировать своих главарей и боевиков с семьями, застрявших в освобожденном Мосуле", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, с помощью непрекращающихся атак, ИГ стремится помешать ополченцам организовать надежную охрану границы на всем ее протяжении. Некоторые игиловцы сбрили бороды и пытаются покинуть иракскую территорию вместе с беженцами, выдавая себя за мирных жителей.

Война рядом



Сами мирные жители, многие из которых покинули свои приграничные деревни после прихода туда игиловцев три года назад, возвращаясь в свои дома, рискуют подорваться на многочисленных, оставленных боевиками минах. "Большинство этих взрывных устройств нельзя обезвредить, так как они оснащены лазерным детонатором", — сказал сапер из "Бригады Эль-Тафуф". Теми взрывными устройствам, которые могут быть обезврежены, занимаются бойцы ополчения. "Мы уже разминировали шесть домов и школу", — сказал собеседник агентства.

Но местные жители никак не могут вернуться к нормальной мирной жизни, так как война еще совсем рядом. Об этом напоминают и постоянные разрывы снарядов где-то совсем рядом, и каркасы уничтоженной техники, разрушенные дома, брошенное боевиками оружие и боеприпасы. Совсем свежи воспоминания о годах, проведённых под безраздельной властью экстремистов, силой насаждавших свое видение жизни в "исламском халифате". Да и отделяет их от ужасов ИГ в соседней Сирии лишь токая полоса границы, охраняемая не профессиональными военными, а прибывшими из других районов страны народными ополченцами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.