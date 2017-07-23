Палестина намерена обсудить кризис вокруг Храмовой горы в ЛАГ

ГАЗА, 23 июл — РИА Новости. Палестинские власти работают над тем, чтобы кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме был рассмотрен Лигой арабских государств (ЛАГ) и Организацией исламского сотрудничества (ОИС) после того, как обсуждение этой темы состоится на площадке Совета Безопасности ООН, сказал РИА Новости внешнеполитический советник президента Палестины Махмуда Аббаса Мажди аль-Хальди.

Внеочередное совещание СБ ООН запланировано на понедельник. Решение о его созыве было принято после кровопролитных столкновений с израильскими силами представителей арабо-мусульманской общины, протестующих против установки металлоискателей у входов на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахран.

"Палестинское руководство обратилось в Совет Безопасности ООН через Египет, Францию и Швецию, чтобы созвать заседание для обсуждения опасной ситуации в городе Иерусалиме", — сказал собеседник агентства.

Включения темы в повестку ЛАГ и ОИС палестинцы добиваются через Иорданию и Турцию соответственно.

"Палестинское руководство также подало запрос через Иорданию, чтобы провести встречу на уровне министров иностранных дел Лиги арабских государств… и через Турцию — на встречу глав МИД стран ОИС", — сказал аль-Хальди.

В столкновениях в Иерусалиме за пятницу и субботу погибли четверо палестинцев, сотни получили ранения. Трое израильтян стали в пятницу жертвами нападения вооруженного ножом палестинца, который объяснил свои действия событиями вокруг Храмовой горы.