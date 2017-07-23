Иракское ополчение сообщило об уничтожении под Мосулом трех главарей ИГ*

МОСУЛ, 23 июн — РИА Новости. Три высокопоставленных главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* были уничтожены в четверг под Мосулом, сообщили в иракском народном ополчении.

"Бойцам удалось опознать тела террористов, убитых в западном Мосуле 20 июля во время попытки пробраться в тыл ополченцев, и это Абу Иман, руководивший так называемой "исламской полицией" в Телль-Афаре, Абу Абд Заизия, отвечавший за вербовку смертников, а также Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавший деятельность подпольных ячеек ИГ", — говорится в заявлении ополчения, поступившем в РИА Новости.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

* Террористическая организация, запрещенная в России.