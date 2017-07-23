Иракские военные вернули под контроль деревню под Мосулом, захваченную ИГ*

МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Иракские военные вернули под свой полный контроль деревню Имам Гарби в районе Мосула спустя две недели после ее захвата боевиками ИГ*, сообщил РИА Новости подполковник иракской армии Наджем Абдалла Хусейн.

Деревня находится к югу от Мосула и была известна как "деревня 700 террористов" по приблизительному количеству укрывшихся в ней боевиков ИГ*, которые захватили ее вскоре после своего поражения в Мосуле.

"Военные действия иракских сил начались пять дней назад при участии армии и ополчения, бои были ожесточенными… Число боевиков, участвовавших в боях, оценивается сотнями. Они подожгли и взорвали некоторые дома", — рассказал военный, который также проживает в деревне.

По его оценке, число убитых при операции боевиков может достигать 300 человек. Многие тела остаются под завалами разрушенных домов. Силовикам также предстоит обезвредить большое число взрывных устройств, оставленных боевиками.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в Мосуле 10 июля. Днем ранее бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ*.

Кампания по освобождению Мосула, более трех лет удерживаемого ИГ*, началась в октябре 2016 года.

*Запрещенная в России террористическая организация