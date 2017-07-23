"Горячая война": делегация госдепа США приехала в Донбасс

МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война". Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

Вместе с представителями американского внешнеполитического ведомства приехала и посол США в Украине Мари Йованович.

В Минобороны Украины сообщили, что члены делегации ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий и структурой и организацией военным управлением. "Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", — заявили в ведомстве.

Цена опасно высока

На пресс-конференции в Краматорске Волкер сообщил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и представителями Британии по ситуации в Донбассе.

"Но перед тем я хотел бы приехать на Украину, встретиться не только с правительством в Киеве, но также именно здесь увидеть глаза людей, услышать их истории, как этот конфликт повлиял на них", — сказал он.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — цитирует Волкера штаб военной операции в Facebook.

Спецпредставитель США отметил, что "человеческая цена" конфликта слишком высока, причем не только для жителей подконтрольной Киеву части Донбасса, но и неподконтрольных территорий. Волкер заявил, что после поездки на Украину он планирует поехать в Вашингтон, чтобы дать свои рекомендации.

"Мы хотим, чтобы США были более задействованы (в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — ред.)… Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал он.

На вопрос о том, есть ли представление у США, что ситуация в Донбассе — это не гражданская война, а якобы "агрессия России", Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался…".

Российское Минобороны ранее неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Обстрел фильтровальной станции

Как украинские силовики, так и ополченцы в воскресенье заявили о продолжающихся обстрелах. В том числе, в субботу снова была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин связал обстрел станции с визитом Волкера.