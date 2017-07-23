"Горячая война": делегация госдепа США приехала в Донбасс

МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война". Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.
В Минобороны Украины сообщили, что члены делегации ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий и структурой и организацией военным управлением. "Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", — заявили в ведомстве.
Цена опасно высока
На пресс-конференции в Краматорске Волкер сообщил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и представителями Британии по ситуации в Донбассе.
"Но перед тем я хотел бы приехать на Украину, встретиться не только с правительством в Киеве, но также именно здесь увидеть глаза людей, услышать их истории, как этот конфликт повлиял на них", — сказал он.
"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — цитирует Волкера штаб военной операции в Facebook.
"Мы хотим, чтобы США были более задействованы (в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — ред.)… Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал он.
Российское Минобороны ранее неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Обстрел фильтровальной станции
Как украинские силовики, так и ополченцы в воскресенье заявили о продолжающихся обстрелах. В том числе, в субботу снова была обесточена Донецкая фильтровальная станция.
"Данный террористический акт, организованный командованием так называемой "АТО", целенаправленно осуществлен в канун предстоящей сегодня в Авдеевке встречи заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга и спецпредставителя США в Украине Волкера", — сказал Басурин.
По его словам, цель этого обстрела — показать Хугу и Волкеру нарушения режима прекращения огня якобы со стороны ДНР.
"В своих стремлениях демонизировать Донецкую народную республику в глазах западной общественности украинская сторона умышленно идет на создание гуманитарной катастрофы как на территории республики, так и на временно оккупированных Киевом территориях", — добавил Басурин.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.
Нарушение "хлебного перемирия"
В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных. В воскресенье украинский лидер написал на своей странице в Facebook, что во время телефонных переговоров в "нормандском формате", которые должны пройти в понедельник, "будет требовать немедленного обеспечения режима тишины", а в случае невыполнения пообещал "усиление санкций против России".
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в свою очередь заявили, что соблюдают режим прекращения огня и возложили вину за попытки срыва договоренностей на Киев. Представитель оперативного командования ДНР заявил, что оно ежедневно фиксирует десятки нарушений со сторону ВСУ с использованием тяжелого вооружения.
"Срыв перемирия выгоден только украинской стороне, чтоб оправдать невыполнение минских договоренностей, списать на военные действия небоевые потери, а также не отводить силы на участке №1 у Станицы Луганской", — сказал Марочко. Он добавил, что практически ежедневно разведка ЛНР фиксирует гибель солдат ВСУ по разным причинам, не относящимся к боевым действиям.
В Кремле считают абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.