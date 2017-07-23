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В мире

"Горячая война": делегация госдепа США приехала в Донбасс

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июль 2017 (56)
19:1823.07.2017
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© РИА НовостиМестный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома, Донбасс. Архивное фотоМестный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома, Донбасс. Архивное фото
© РИА Новости

МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война". Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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В Донбассе идет "горячая война", заявил спецпредставитель США
Вместе с представителями американского внешнеполитического ведомства приехала и посол США в Украине Мари Йованович.

В Минобороны Украины сообщили, что члены делегации ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий и структурой и организацией военным управлением. "Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", — заявили в ведомстве.

Цена опасно высока

На пресс-конференции в Краматорске Волкер сообщил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и представителями Британии по ситуации в Донбассе.

"Но перед тем я хотел бы приехать на Украину, встретиться не только с правительством в Киеве, но также именно здесь увидеть глаза людей, услышать их истории, как этот конфликт повлиял на них", — сказал он.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — цитирует Волкера штаб военной операции в Facebook.

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В 2017 году число жертв среди мирного населения в Донбассе увеличилось
Спецпредставитель США отметил, что "человеческая цена" конфликта слишком высока, причем не только для жителей подконтрольной Киеву части Донбасса, но и неподконтрольных территорий. Волкер заявил, что после поездки на Украину он планирует поехать в Вашингтон, чтобы дать свои рекомендации.

"Мы хотим, чтобы США были более задействованы (в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — ред.)… Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал он.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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На вопрос о том, есть ли представление у США, что ситуация в Донбассе — это не гражданская война, а якобы "агрессия России", Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался…".

Российское Минобороны ранее неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Обстрел фильтровальной станции

Как украинские силовики, так и ополченцы в воскресенье заявили о продолжающихся обстрелах. В том числе, в субботу снова была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Последствия обстрела села Безыменное Донецкой области. Архивное фото
© News Front
В ДНР опасаются провокаций ВСУ из-за визита представителя США в Донбасс
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин связал обстрел станции с визитом Волкера.

"Данный террористический акт, организованный командованием так называемой "АТО", целенаправленно осуществлен в канун предстоящей сегодня в Авдеевке встречи заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга и спецпредставителя США в Украине Волкера", — сказал Басурин.

По его словам, цель этого обстрела — показать Хугу и Волкеру нарушения режима прекращения огня якобы со стороны ДНР.

"В своих стремлениях демонизировать Донецкую народную республику в глазах западной общественности украинская сторона умышленно идет на создание гуманитарной катастрофы как на территории республики, так и на временно оккупированных Киевом территориях", — добавил Басурин.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Нарушение "хлебного перемирия"

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка
© AFP 2017 / Genya Savilov
Эксперт о гибели бойцов ВСУ в Донбассе: Киев разжигает конфликт
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа.

В пятницу Порошенко заявил, что так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе было сорвано ополченцами, за последние два дня погибли восемь украинских военных. В воскресенье украинский лидер написал на своей странице в Facebook, что во время телефонных переговоров в "нормандском формате", которые должны пройти в понедельник, "будет требовать немедленного обеспечения режима тишины", а в случае невыполнения пообещал "усиление санкций против России".

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в свою очередь заявили, что соблюдают режим прекращения огня и возложили вину за попытки срыва договоренностей на Киев. Представитель оперативного командования ДНР заявил, что оно ежедневно фиксирует десятки нарушений со сторону ВСУ с использованием тяжелого вооружения.

Акция протеста украинских радикалов в Киеве. Архивное офото
© РИА Новости / Стрингер
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"Приходите на погром": в какую Украину зовут вернуться Донбасс
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, отмечал, что срыв "хлебного перемирия" выгоден только Киеву.

"Срыв перемирия выгоден только украинской стороне, чтоб оправдать невыполнение минских договоренностей, списать на военные действия небоевые потери, а также не отводить силы на участке №1 у Станицы Луганской", — сказал Марочко. Он добавил, что практически ежедневно разведка ЛНР фиксирует гибель солдат ВСУ по разным причинам, не относящимся к боевым действиям.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Киеве сказали правду: против них сражаются русские
В соответствии с Минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Киев до сих пор не выполнил эту часть соглашения.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

Выполнение минских соглашений
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