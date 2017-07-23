Автопробег дружбы Берлин-Москва начался концертом у Бранденбургских ворот

БЕРЛИН, 23 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Второй автопробег дружбы из Берлина в Москву в воскресенье стартовал в центре немецкой столицы, он продлится до 13 августа.

Цель проекта — наладить культурные и дружеские связи, построить мир, основанный на дружбе и взаимопонимании между народами.

Участники примерно с 12.00 (13.00 мск) собирались у Бранденбургских ворот, где проходил музыкальный концерт. Автомобили начали свой путь около 16.30 (17.30 мск). Многие пришли с флагами и в футболках с символикой проекта. Транспорт участников тоже был оформлен соответствующе: на одних машинах развевались флаги России и ФРГ, а также Белоруссии и Украины, другие автомобили были украшены надписями "Дружба" и "Транспорт мира".

"Для чего мы это делаем, ясно — мы хотим избежать конфронтации, не допустить новой "холодной войны". Поэтому мы едем туда. Можно заметить, насколько сильно развернулась антироссийская пропаганда", — рассказал РИА Новости Марио, которой участвует в автопробеге уже во второй раз. Как и в прошлом году его сопровождает сын Эрик, который, по словам отца, был самым юным участником первого автопробега.

Как ранее сообщил РИА Новости организатор проекта с немецкой стороны Константин Эрмиш, в автопробеге примет участие 341 человек из 16 стран. В основном это участники из Германии, но есть также из Австрии, Швеции, Швейцарии, Чехии, России, Украины, Дании, Италии, Франции и Норвегии. Самому младшему участнику шесть месяцев, самому старшему 78 лет. В первом автопробеге в 2016 году приняли участие 250 граждан Германии.

Автомобилистам предстоит проехать по семи маршрутам через 45 городов России и преодолеть в общей сложности более 40 тысяч километров. Путь будут держать на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. По словам Эрмиша, не все участники начнут путь в Берлине. Многие полетят в Москву или Санкт-Петербург и присоединятся там.