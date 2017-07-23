Египетские силы безопасности ликвидировали восемь террористов

КАИР, 23 июл – РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта ликвидировали восемь боевиков террористической группировки "Хасм"*, сообщает сайт египетской газеты "Аль-Масри аль-Йоум" со ссылкой на заявление МВД страны.

Сообщается, что боевики были уничтожены в тренировочном лагере в районе эль-Фаюм к югу от Каира. Еще пять экстремистов задержаны.

Несколько дней назад экстремисты из "Хасм"* обстреляли автоколонну полицейских в эль-Фаюме. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения. По горячим следам силы безопасности ликвидировали двух нападавших. Была начата антитеррористическая операция.

*Боевое крыло террористической организации "Братья Мусульмане", запрещенной в России