США должны активнее участвовать в урегулировании в Донбассе, заявил Волкер

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты должны быть больше задействованы в разрешении конфликта в Донбассе.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

"Мы хотим, чтобы США были более задействованы (в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — ред.)… Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье, которую транслировал телеканал "112 Украина".

На вопрос о том, есть ли представление у США, что ситуация в Донбассе — это не гражданская война, а якобы "агрессия РФ", Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался…".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.