Спецпредставитель США планирует провести ряд встреч по ситуации в Донбассе

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и представителями Британии по ситуации в Донбассе.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

"До конца этой недели я буду встречаться с представителями этого процесса (по урегулированию конфликта в Донбассе — ред.), процесса "нормандской четверки", Европейского союза, НАТО, ОБСЕ, представителями Соединенного Королевства. Но перед тем я хотел бы приехать на Украину, встретиться не только с правительством в Киеве, но также именно здесь увидеть глаза людей, услышать их истории, как этот конфликт повлиял на них", — сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Он отметил, что "человеческая цена" конфликта в Донбассе слишком высока, и считает, что это высокая человеческая цена не только для жителей подконтрольной Киеву части Донбасса, но и неподконтрольных территорий. Волкер заявил, что после поездки на Украину он планирует поехать в Вашингтон, чтобы дать свои рекомендации.

Спецпредставитель США также сообщил, что в понедельник посетит Киев, после этого отправится в Париж, Брюссель и Вену.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.