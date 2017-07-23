Корреспондент агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле

МОСУЛ, 23 июл — РИА Новости. Корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел на западе иракского Мосула, ранения получил сопровождавший ее иракский военнослужащий.

"Нападавший был с винтовкой типа М16 и находился в маленькой комнате с дыркой в крыше в начальной школе Ат-Тахира в старой части Мосула", — рассказала Нуреддин. По ее словам, стрелявший был на расстоянии около метра от нее и иракского солдата, она отчетливо видела винтовку.

В момент обстрела корреспондент снимала процесс разминирования в жилом районе Аль-Майдан рядом с главной мечетью Ан-Нури. По стечению обстоятельств пули попали в иракского военнослужащего, а не в журналистку.

"Солдат получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. Я получила только ссадины и ушибы по всему телу, пока бежала в безопасное место внизу школы", — отметила Нуреддин.

По ее словам, боевик продолжал вести огонь, когда пострадавшие укрылись в сожженных машинах на заднем дворе школы. Исходя из того, какое укрытие он выбрал, стрелявший мог быть снайпером, считает Нуреддин. Журналистке удалось связаться с бойцами иракских отрядов антитеррора, которые вскоре забрали их с места инцидента.

"Нас доставили в бронированной машине к госпиталю мечети Ан-Нури, там оказали первую помощь. Военнослужащего отвезли в американскую больницу, ему проводится операция по извлечению пуль, чтобы перевезти его на лечение в Багдад", — добавила корреспондент Sputnik.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией международной коалиции против группировки, позже заявил, что зачистка города от боевиков займет еще несколько недель.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в России