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В мире

Американский журналист объяснил, почему избирателям Трампа не до России

16:0223.07.2017
(обновлено: 16:07 23.07.2017)
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© AFP 2017 / Daniel SorabjiЕжедневные газеты, выпущенные после инаугурации Дональда Трампа. Архивное фотоЕжедневные газеты, выпущенные после инаугурации Дональда Трампа. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Sorabji

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Гэри Абернати, издатель и редактор региональной газеты Times Gazette, в статье для The Washington Post рассказал, почему обычным американцам, голосовавшим за Дональда Трампа, скандал о его "связях" с Россией неинтересен.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Newsweek удалил статьи о "сговоре" Трампа с Россией и Sputnik

Он ссылается на статью Reuters, автор которой попробовал поговорить с посетителями ресторанчика в городе Джексоне на юге штата Огайо (в котором Абернати и издает газету — ред.) на эту тему — в частности, о встрече сына Трампа с российским юристом, у которой он якобы хотел получить компромат на Хиллари Клинтон. В итоге люди окинули журналиста непонимающим взглядом, а один из них сказал, что ничего об этом не слышал.

"Как такое может быть?, — задается вопросом Абернати и сразу же на него отвечает. — Одна из причин заключается в том, что у них есть более важные дела, чем сидеть, уставившись в телеэкран и смотреть кабельные каналы".

Кроме того, в некоторых районах южного Огайо еще нет интернета — и именно обещание Трампа обеспечить им сельское население добавило ему дополнительных голосов со стороны провинциальных избирателей.

Абернати отмечает, что после предыдущей его статьи в

Мужчина читает газету на улице в Нью-Йорке, США. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Jewel Samad
Intercept рассказал о "безрассудстве" американских СМИ в отношении России
, посвященной провинциальным СМИ, многие смеялись над ним. Один из комментаторов утверждал, что открытие нового магазина "Все по доллару" является для газет вроде Times Gazette самой важной новостью.

Автор отметил, что тот, кто это написал, был близок к истине — в Огайо действительно есть такие городки, для жителей которых открытие такого магазина — событие, потому что это означает, что им теперь не придется тратить 30 или более минут на поездку за продуктами или бытовой химией на машине или автобусе.

"Реалии жизни в глубинке ускользают от тех, кто смеется над нами", — пишет он, отмечая, что жители именно таких районов голосовали за Трампа и тем самым выступали против смеющейся над ними элиты с Западного и Восточного побережий.

Мужчина читает газету на улице в Нью-Йорке, США. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Jewel Samad
Intercept рассказал о "безрассудстве" американских СМИ в отношении России

Ведущие американские СМИ до сих пор изображают жителей американской провинции как необразованный и отсталый народ. Однако многие из них и без научных степеней прекрасно справляются со своей работой, а некоторые фермеры даже зарабатывают больше, чем выпускники колледжей. Для таких людей самыми важными новостями в СМИ являются прогнозы погоды, подчеркивает он.

Также для них важна информация о появлении новых врачей в регионе, потому что это означает, что теперь за помощью не придется ездить в другой город, об изменении в маршрутах и расписании школьных автобусов, чтобы родители знали, как планировать день, о ветеранах Второй мировой войны, чтобы отдать им дань уважения.

Это и есть та Америка, к которой обращался Трамп, пишет Абернати.

"Зацикленность СМИ на России, может, и не имеет отношения к фейковым новостям в том смысле, в каком об этом говорит Трамп. Но в сердцах миллионов американцев его заявление находит отклик, потому что российская истерия для них — не реальные новости, то есть не те новости, которые связаны с их повседневной реальностью", — подводит итог автор.

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