Американский журналист объяснил, почему избирателям Трампа не до России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Гэри Абернати, издатель и редактор региональной газеты Times Gazette, в статье для The Washington Post рассказал, почему обычным американцам, голосовавшим за Дональда Трампа, скандал о его "связях" с Россией неинтересен.
Он ссылается на статью Reuters, автор которой попробовал поговорить с посетителями ресторанчика в городе Джексоне на юге штата Огайо (в котором Абернати и издает газету — ред.) на эту тему — в частности, о встрече сына Трампа с российским юристом, у которой он якобы хотел получить компромат на Хиллари Клинтон. В итоге люди окинули журналиста непонимающим взглядом, а один из них сказал, что ничего об этом не слышал.
"Как такое может быть?, — задается вопросом Абернати и сразу же на него отвечает. — Одна из причин заключается в том, что у них есть более важные дела, чем сидеть, уставившись в телеэкран и смотреть кабельные каналы".
Кроме того, в некоторых районах южного Огайо еще нет интернета — и именно обещание Трампа обеспечить им сельское население добавило ему дополнительных голосов со стороны провинциальных избирателей.
Абернати отмечает, что после предыдущей его статьи в
Автор отметил, что тот, кто это написал, был близок к истине — в Огайо действительно есть такие городки, для жителей которых открытие такого магазина — событие, потому что это означает, что им теперь не придется тратить 30 или более минут на поездку за продуктами или бытовой химией на машине или автобусе.
"Реалии жизни в глубинке ускользают от тех, кто смеется над нами", — пишет он, отмечая, что жители именно таких районов голосовали за Трампа и тем самым выступали против смеющейся над ними элиты с Западного и Восточного побережий.
Ведущие американские СМИ до сих пор изображают жителей американской провинции как необразованный и отсталый народ. Однако многие из них и без научных степеней прекрасно справляются со своей работой, а некоторые фермеры даже зарабатывают больше, чем выпускники колледжей. Для таких людей самыми важными новостями в СМИ являются прогнозы погоды, подчеркивает он.
Также для них важна информация о появлении новых врачей в регионе, потому что это означает, что теперь за помощью не придется ездить в другой город, об изменении в маршрутах и расписании школьных автобусов, чтобы родители знали, как планировать день, о ветеранах Второй мировой войны, чтобы отдать им дань уважения.
Это и есть та Америка, к которой обращался Трамп, пишет Абернати.
"Зацикленность СМИ на России, может, и не имеет отношения к фейковым новостям в том смысле, в каком об этом говорит Трамп. Но в сердцах миллионов американцев его заявление находит отклик, потому что российская истерия для них — не реальные новости, то есть не те новости, которые связаны с их повседневной реальностью", — подводит итог автор.