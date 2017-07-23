В Румынии при парашютной высадке пострадали 12 американских военных

КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Двенадцать американских военнослужащих пострадали при парашютной высадке в рамках учений Swift Response 17-1, которые проходят на одной из авиабаз в Румынии, сообщают местные СМИ.

Как передает агентство mediafax.ro , инцидент произошел на базе Кыпмия Турзий. Военных США доставили в военный госпиталь Клуж-Напока с различными травмами. Командир военного госпиталя Дойна Балтару заявила, что в основном у военнослужащих диагностированы растяжения.

"Одиннадцать военнослужащих выписаны в воскресенье. Госпитализирован лишь один человек с ушибом позвоночника, но перелома нет. Пока ему нужно находиться в больнице. Но, возможно уже в понедельник или во вторник его выпишут", — сказала Балтару.

Представитель американской стороны Брент Уильямс (Brent M. Williams), входящий в состав операции Atlantic Resolve, заявил агентству Agerpres, что подобные учения представляют определенный риск. Он отметил, что представители американской армии достаточно серьезно рассматривают каждое происшествие даже самое незначительное. По его словам, то, что 12 военных из 500, которые принимали участие в учениях, получили незначительные травмы можно считать удовлетворительным результатом, так как процент достаточно маленький.

Учения начались в пятницу в 23.00. В задачи операции входила парашютная высадка 500 военных на базе Луна возле Кымпия Турзий, где затем прошла отработка других упражнений. Таким образом, девять самолетов Hercules C130 сбросили военную технику недалеко от базы, а утром в субботу с 04.00 было отработано упражнение "нападение", предполагающее окружение и захват авиабазы. Учения Swift Response 17-1 входят в часть многонациональных учений Saber Guardian 2017.-0-