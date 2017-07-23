В Донбассе идет "горячая война", заявил спецпредставитель США

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война".

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — цитирует Волкера штаб военной операции в Facebook.

По данным штаба, делегация посетила Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города. "По словам Курта Волкера, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с нашими союзниками", — говорится в сообщении пресс-центра.