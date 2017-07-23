В Лондоне задержали мужчину, который хотел открыть дверь лайнера в полете

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Полиция в лондонском аэропорту Лутон задержала мужчину, который, предположительно, во время полета пытался открыть дверь самолета, осуществляющего рейс из Польши, сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, полиция откликнулась на сообщения о пассажире, нарушающем общественный порядок, около 11 часов вечера в субботу (около 1.00 воскресенья мск). По словам полицейских, пассажира сначала отвезли в больницу, сейчас он находится на допросе.

"Мужчина был задержан по подозрению в том, что представлял угрозу авиалайнеру", — сообщается в заявлении полиции.