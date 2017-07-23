Сенатор Сандерс обсуждает возможность баллотироваться на выборах 2020 года

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сенатор-демократ Берни Сандерс обсуждает возможность в 2020 году вновь баллотироваться на пост президента США, сообщает издание Hill со ссылкой на помощника сенатора.
"Да. Он считает, что заслужил право вновь баллотироваться, он также считает, что победил бы (президента США Дональда) Трампа на выборах, если бы был кандидатом от демократов", — приводит издание слова помощника Сандерса. Также, по словам источника издания, "последнее, что он (Сандерс) собирается сделать, это уступить и позволить (бывшему вице-президенту США) Джо Байдену (получить должность)".
Сандерс публично не сообщал о намерении баллотироваться в президенты на следующих американских выборах. В 2020 году ему исполнится 79 лет.
Ранее Сандерс заявлял, что, по его мнению, Трампа не переизберут на второй срок в 2020 году.