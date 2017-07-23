Сенатор Сандерс обсуждает возможность баллотироваться на выборах 2020 года

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сенатор-демократ Берни Сандерс обсуждает возможность в 2020 году вновь баллотироваться на пост президента США, сообщает издание Hill со ссылкой на помощника сенатора.

Сандерс был одним из ключевых участников президентской гонки в США в 2016 году, он проиграл Хиллари Клинтон номинацию Демократической партии в президенты.

"Да. Он считает, что заслужил право вновь баллотироваться, он также считает, что победил бы (президента США Дональда) Трампа на выборах, если бы был кандидатом от демократов", — приводит издание слова помощника Сандерса. Также, по словам источника издания, "последнее, что он (Сандерс) собирается сделать, это уступить и позволить (бывшему вице-президенту США) Джо Байдену (получить должность)".

Сандерс публично не сообщал о намерении баллотироваться в президенты на следующих американских выборах. В 2020 году ему исполнится 79 лет.

Ранее Сандерс заявлял, что, по его мнению, Трампа не переизберут на второй срок в 2020 году.