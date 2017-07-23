Трамп может совершить "пробную" поездку в Лондон, сообщил источник

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Британские власти могут предложить президенту США Дональду Трампу сначала совершить "пробную" поездку в страну и лишь в следующем году вернуться в Лондон с государственным визитом, пишет издание Dailly Mail со ссылкой на дипломатический источник.

"Среди рассматриваемых вариантов есть поездка без масштабных мероприятий, за которой последует формальный государственный визит", — заявил высокопоставленный дипломат.

Первый визит может состояться уже в этом году. Предполагается, что американский лидер использует его для коротких переговоров с премьер-министром Терезой Мэй. Если опыт будет признан удачным, то в следующем году Трамп сможет посетить страну во второй раз и принять участие во всех официальных церемониях с участием королевской семьи. Как отмечает газета, Лондон опасается скандалов вокруг визита, которые могут навредить репутации королевской семьи. А Вашингтон обеспокоен возможными акциями протеста в Великобритании во время поездки президента.

Известие о том, что Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.

Позже британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатов сообщил о телефонном разговоре Трампа с Мэй, в котором президент США якобы заявил, что не назначит дату визита, пока британские власти не гарантируют ему теплый прием. Белый дом подтвердил, что визит, скорее всего, будет перенесен на 2018 год из-за сложностей в согласовании графиков. Представитель британского правительства заявил, что Трамп принял приглашение посетить страну, но детали поездки пока не согласованы.