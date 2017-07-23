МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Британские подводники обнаружили у берегов Исландии на немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны ящик с золотом, которое могло принадлежать нацистам, сообщает издание Daily Mail.
По данным издания, корабль направлялся в Германию из Бразилии и затонул примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года. Адольф Гитлер приказал капитану затопить судно, когда его заметил флот Великобритании.
Морская служба обратилась к исландскому правительству с просьбой сделать отверстие в корабле для изъятия ящика. Как отмечает издание The Sun, служба хочет вывезти золото в Британию.
Ранее береговая охрана Исландии обвиняла членов группы в том, что они ищут обломки корабля без соответствующего разрешения от местных властей.