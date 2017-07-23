МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Британские подводники обнаружили у берегов Исландии на немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны ящик с золотом, которое могло принадлежать нацистам, сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, члены британской компании Advanced Marine Services нашли на корабле SS Minden четыре тонны золота, которое, предположительно, было взято из южноамериканских банков. Стоимость находки может составить до ста миллионов долларов.

По данным издания, корабль направлялся в Германию из Бразилии и затонул примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года. Адольф Гитлер приказал капитану затопить судно, когда его заметил флот Великобритании.

Морская служба обратилась к исландскому правительству с просьбой сделать отверстие в корабле для изъятия ящика. Как отмечает издание The Sun, служба хочет вывезти золото в Британию.

Ранее береговая охрана Исландии обвиняла членов группы в том, что они ищут обломки корабля без соответствующего разрешения от местных властей.