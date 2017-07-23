Вылет застрявших в турецком Бодруме россиян вновь отложили
15:1023.07.2017
(обновлено: 16:04 23.07.2017)
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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Вылет российских туристов, которые третий день не могут отправиться из турецкого Бодрума в Москву, вновь отложен на неопределенный срок, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе.
Ранее в воскресенье он заявил со ссылкой на авиакомпанию iFly, рейсом которой россияне должны были вылететь еще в пятницу, что вылет ожидается в 14:00. Ростуризм, в свою очередь, отмечал, что отдыхающие покинут Турцию в ближайшее время.
"К сожалению, российские туристы по-прежнему не могут вылететь. Самолет из Москвы должен был вылететь за ними в 13:00, однако только что мне сообщили, что самолет так и не вылетел. Россияне по-прежнему находятся в отелях, они обеспечены питанием", — сказал Чепе.
Он добавил, что авиакомпания уже неоднократно объявляла о времени вылета, однако каждый раз он не подтверждался.
"Как только мы будем уверены, что самолет за нашими гостями прибыл, мы организуем их доставку в аэропорт", — подчеркнул собеседник агентства.
В генконсульстве России со ссылкой на представителей чартерной авиакомпании iFly сообщили РИА Новости, что вылет ожидается в 18:40 (мск).
В пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в десяти километрах от Бодрума и в 16 километрах от греческого острова Кос. Несмотря на то что российские туристы при ударе стихии не пострадали, многим из них пришлось провести ночь на пляже из страха перед повторными толчками.
Накануне в Ростуризме рассказали о многочисленных обращениях россиян на горячую линию. Вопросы касались досрочного завершения или отказа от уже приобретенного тура.
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.