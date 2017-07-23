Вылет застрявших в турецком Бодруме россиян вновь отложили

Мужчина спит в пляжной зоне после того как покинул отель во время землетрясения близ турецкого города Бодрум

Мужчина спит в пляжной зоне после того как покинул отель во время землетрясения близ турецкого города Бодрум

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Вылет российских туристов, которые третий день не могут отправиться из турецкого Бодрума в Москву, вновь отложен на неопределенный срок, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе.

Ранее в воскресенье он заявил со ссылкой на авиакомпанию iFly, рейсом которой россияне должны были вылететь еще в пятницу, что вылет ожидается в 14:00. Ростуризм, в свою очередь, отмечал, что отдыхающие покинут Турцию в ближайшее время.

"К сожалению, российские туристы по-прежнему не могут вылететь. Самолет из Москвы должен был вылететь за ними в 13:00, однако только что мне сообщили, что самолет так и не вылетел. Россияне по-прежнему находятся в отелях, они обеспечены питанием", — сказал Чепе.

Он добавил, что авиакомпания уже неоднократно объявляла о времени вылета, однако каждый раз он не подтверждался.

"Как только мы будем уверены, что самолет за нашими гостями прибыл, мы организуем их доставку в аэропорт", — подчеркнул собеседник агентства.

В генконсульстве России со ссылкой на представителей чартерной авиакомпании iFly сообщили РИА Новости, что вылет ожидается в 18:40 (мск).

В пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в десяти километрах от Бодрума и в 16 километрах от греческого острова Кос. Несмотря на то что российские туристы при ударе стихии не пострадали, многим из них пришлось провести ночь на пляже из страха перед повторными толчками.

Накануне в Ростуризме рассказали о многочисленных обращениях россиян на горячую линию. Вопросы касались досрочного завершения или отказа от уже приобретенного тура.