Китай открыл кинотеатр на спорном острове Вуди в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Первый и самый южный в Китае кинотеатр открылся на коралловом острове Вуди (китайское название Юнсиндао) площадью 2,6 квадратных километра, входящем в группу Сиша в спорной акватории Южно-Китайского моря, сообщило Центральное телевидение Китая.

Первый сеанс в кинотеатре Yinlong Cinema состоялся в субботу вечером, на него собрались более 200 жителей острова и солдаты расквартированного там военного гарнизона. Власти решили открыть кинотеатр в рамках плана по улучшению жилищных условий на острове.

"В кинотеатре мы намерены показывать минимум по одному фильму в день, таким образом, жители острова смогут наслаждаться теми же лентами, что и в остальной части Китая", — сказал глава Hainan Media Group Гу Сяоцзин.

По его словам, в кинотеатре имеется новейшее оборудование, включая экраны для 3D-сеансов. Компания также закупила два переносных кинопроекционных аппарата для показа фильмы и на других островах.

Город Саньша был основан в 2012 году. Его администрация расположена на острове Юнсиндао, где расквартирован военный гарнизон, также есть стадион, несколько отелей, банки, магазины, аэропорт, почтовые отделения, в прошлом году открылась первая библиотека.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.