Власти Ирака не уведомляли посольство РФ о задержанных в Мосуле россиянах
КАИР, 23 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Ирака не уведомляли посольство России в этой стране о задержанных в ходе операции в Мосуле россиянах, которые могли участвовать в деятельности террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в воскресенье.
Накануне агентство AP
распространило информацию, что иракские спецслужбы в ходе операции в Мосуле задержали 26 иностранных граждан, в том числе нескольких россиян, их подозревают в причастности к ИГ*. Сообщалось также, что находящиеся в группе задержанных дети будут репатриированы, взрослым предъявят обвинения.
"На данный момент нет подтверждения этой информации. Официальные иракские власти не уведомляли нас. Мы проверяем эту информацию", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за время операции в Мосуле в СМИ неоднократно появлялась информация о задержании российских граждан. "Однако мы ни разу не получали уведомления от официальных иракских властей на этот счет", — добавили в российском посольстве.
*террористическая группировка, запрещенная в России
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
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