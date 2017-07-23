Власти Ирака не уведомляли посольство РФ о задержанных в Мосуле россиянах

КАИР, 23 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Ирака не уведомляли посольство России в этой стране о задержанных в ходе операции в Мосуле россиянах, которые могли участвовать в деятельности террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в воскресенье.

Накануне агентство AP распространило информацию, что иракские спецслужбы в ходе операции в Мосуле задержали 26 иностранных граждан, в том числе нескольких россиян, их подозревают в причастности к ИГ*. Сообщалось также, что находящиеся в группе задержанных дети будут репатриированы, взрослым предъявят обвинения.

"На данный момент нет подтверждения этой информации. Официальные иракские власти не уведомляли нас. Мы проверяем эту информацию", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за время операции в Мосуле в СМИ неоднократно появлялась информация о задержании российских граждан. "Однако мы ни разу не получали уведомления от официальных иракских властей на этот счет", — добавили в российском посольстве.

*террористическая группировка, запрещенная в России