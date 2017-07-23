Четверо силовиков погибли, подорвавшись на собственной мине, заявили в ДНР

Военнослужащий вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Четверо украинских силовиков погибли, подорвавшись на собственном минном поле в Донбассе, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Беспорядочно установленные на оккупированной Киевом территории минные поля являются причиной гибели не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих. Так, шестеро военнослужащих 28-й механизированной бригады, перемещавшихся на автомобиле в районе Николаевки, заехали на свое минное поле, в результате чего четверо военнослужащих погибли, двое получили тяжелые ранения", — сказал Басурин.

По его словам, еще трое украинских силовиков подорвались на растяжке в районе подконтрольной им Авдеевки.

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