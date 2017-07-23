Четверо силовиков погибли, подорвавшись на собственной мине, заявили в ДНР
ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Четверо украинских силовиков погибли, подорвавшись на собственном минном поле в Донбассе, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"Беспорядочно установленные на оккупированной Киевом территории минные поля являются причиной гибели не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих. Так, шестеро военнослужащих 28-й механизированной бригады, перемещавшихся на автомобиле в районе Николаевки, заехали на свое минное поле, в результате чего четверо военнослужащих погибли, двое получили тяжелые ранения", — сказал Басурин.
По его словам, еще трое украинских силовиков подорвались на растяжке в районе подконтрольной им Авдеевки.
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