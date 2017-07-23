ДНР обвиняет силовиков в обстреле Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Обстрел Донецкой фильтровальной станции был провокацией со стороны украинских силовиков накануне встречи замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга и спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Данный террористический акт, организованный командованием так называемой "АТО", целенаправленно осуществлен в канун предстоящей сегодня в Авдеевке встречи заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга и спецпредставителя США в Украине Волкера", — сказал Басурин.
По его словам, цель этого обстрела — показать Хугу и Волкеру нарушения режима прекращения огня якобы со стороны ДНР.
"В своих стремлениях демонизировать Донецкую народную республику в глазах западной общественности украинская сторона умышленно идет на создание гуманитарной катастрофы как на территории республики, так и на временно оккупированных Киевом территориях", — добавил Басурин.
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