У фильтровальной станции в Донбассе фиксируются провокации, заявили в Киеве

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Ремонтники не могут приступить к осмотру поврежденного участка линии электропередач из-за провокаций в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела.

"СЦКК: разрешение на выполнение работ получено со стороны Украины и РФ, но осмотр участка не начат. С 8.00 (совпадает с мск) 23 июля фиксируются провокации в районе ДФС", — говорится в сообщении министерства в микроблоге в Twitter.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>