Силовики выпустили по ДНР почти 140 мин и снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 140 мин и снарядов, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении противник по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 21 артиллерийский снаряд, 13 танковых снарядов, 40 мин калибром 120 миллиметров и 53 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили пять мин и пять танковых снарядов.