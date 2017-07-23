В Афганистане более 10 человек погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Автобус перевернулся в воскресенье в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, 14 человек погибли, 26 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Пассажирский автобус направлялся из города Мазари-Шариф на севере страны в Кабул, но из-за неосторожной езды перевернулся в районе Души провинции Баглан около полудня, в результате чего 14 человек погибли, 26 получили ранения", — сообщил агентству источник в местной администрации. Число погибших и пострадавших подтвердили в местной больнице.

В Афганистане часто происходят ДТП с участием автобусов. Причинами аварий, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.