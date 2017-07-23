Устроить в Дохе переговоры по Сирии будет сложно, считают в Госдуме

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Желание Катара помочь в урегулировании ситуации в Сирии надо приветствовать, но сделать Доху новой платформой для переговоров будет трудно в связи со сложной политической ситуацией, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Ранее катарский посол в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя рассказал в интервью РИА Новости, что Катар предлагает Доху как платформу для переговоров всех сторон сирийского конфликта и сам готов принять участие в любых возможных переговорных форматах.

"Мы сегодня используем активно две площадки для мирного урегулирования: это площадка женевских переговоров и площадка в Астане. Я думаю, что дополнительной площадкой в сегодняшней сложной политической ситуацией Катара будет трудно воспользоваться, для урегулирования нам бы правильнее в полной мере загрузить две имеющихся площадки", — заявил Чепа РИА Новости.

При этом депутат отметил, что намерение Катара принимать участие в решении конфликта в Сирии надо одобрять и приветствовать.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>