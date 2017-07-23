Для водоснабжения Авдеевки в Донбассе создали запас воды, заявили в Киеве

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (199)

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Запас воды объемом четыре тысячи кубометров создан в городском резервуаре Авдеевки для централизованного водоснабжения на подконтрольной украинским силовикам территории Донбасса, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела.

"В результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тысяч жителей)… Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом четыре тысячи кубометров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности для работников.

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