Для водоснабжения Авдеевки в Донбассе создали запас воды, заявили в Киеве

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Запас воды объемом четыре тысячи кубометров создан в городском резервуаре Авдеевки для централизованного водоснабжения на подконтрольной украинским силовикам территории Донбасса, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тысяч жителей)… Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом четыре тысячи кубометров", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности для работников.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>