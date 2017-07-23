В Техасе полиция обнаружила в прицепе к грузовику восемь погибших мигрантов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Полиция американского города Сан-Антонио, штат Техас, обнаружила тела восьми погибших мигрантов в прицепе к грузовому автомобилю, еще 28 человек, находившихся там, пострадали, сообщает телеканал KENS.

Полицейские и пожарные прибыли на место происшествия около 00.30 по местному времени (08.30). Как сообщил представитель правоохранительных органов Уильям Макманус (William McManus), в полицию обратился один из сотрудников супермаркета, у которого был припаркован грузовик с прицепом.

Breaking 2:28am — SAFD confirms multiple bodies found inside a trailer parked outside a Walmart in SW San Antonio. @KENS5 pic.twitter.com/Av8JviQt9f — Jack Acosta (@JackAcostaKENS5) 23 июля 2017 г.

​"К нему обратился кто-то из этого грузовика и попросил воды. Он вернулся с водой, позвонил в полицию, мы приехали на место и обнаружили восемь погибших в задней части трейлера", — цитирует его телеканал CNN. Указывается, что среди погибших — двое детей.

Как отмечает KENS, 20 пострадавших доставлены в больницы, состояние еще восьми человек не представляет угрозу для жизни.

Техас — второй по площади и численности населения штат США, на юго-востоке имеет протяженную границу с Мексикой. Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Первоначально он обещал, что за строительство стены заплатит Мексика, несмотря на яростные опровержения мексиканских официальных лиц, заявлявших, что страна ни при каких обстоятельствах не будет финансировать возведение стены. Впоследствии Трамп признал, что для строительства стены понадобятся средства американских налогоплательщиков.