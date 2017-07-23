Лондон может отказаться от новых реакторов для атомных подлодок из-за цены

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительственные эксперты назвали "нереализуемым" план по строительству новых ядерных реакторов для британских подводных лодок из-за высоких затрат, пишет газета Sunday Times.
В подготовленном для казначейства докладе эксперты высказались против строительства реакторов и признали проект нерентабельным.
Оценка была произведена после того, как при испытаниях реакторов в воде для их охлаждения было зафиксировано радиоактивное излучение. Для устранения неполадки бюджет пришлось увеличить на 235 миллионов фунтов стерлингов.
В настоящий момент четыре подлодки Trident класса Vanguard – единственная система ядерного оружия в пользовании Великобритании. Каждая подлодка оснащена 40 самостоятельными термоядерными боеголовками, все четыре лодки базируются в районе Глазго.