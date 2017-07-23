Лондон может отказаться от новых реакторов для атомных подлодок из-за цены

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительственные эксперты назвали "нереализуемым" план по строительству новых ядерных реакторов для британских подводных лодок из-за высоких затрат, пишет газета Sunday Times.

Лондон рассчитывает заменить реакторы на находящихся на вооружении субмаринах Trident класса Vanguard, а также построить еще четыре атомные подводные лодки нового поколения класса Dreadnought, которые должны быть переданы флоту в 2028 году. Общая стоимость программы модернизации оценивается в 41 миллиард фунтов стерлингов. Непосредственно создание и поддержание работы реакторов обойдется в 1,465 миллиарда фунтов стерлингов.

В подготовленном для казначейства докладе эксперты высказались против строительства реакторов и признали проект нерентабельным.

Оценка была произведена после того, как при испытаниях реакторов в воде для их охлаждения было зафиксировано радиоактивное излучение. Для устранения неполадки бюджет пришлось увеличить на 235 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящий момент четыре подлодки Trident класса Vanguard – единственная система ядерного оружия в пользовании Великобритании. Каждая подлодка оснащена 40 самостоятельными термоядерными боеголовками, все четыре лодки базируются в районе Глазго.